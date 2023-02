Luciana Fuster decidió romper su silencio sobre sus desprecios a ‘América HOY’, programa al cual se niega a darle una entrevista. Según comentaron las conductoras del magazine, la molestia de la modelo se debe a que expusieron las fotos de su ‘antes y después’, las que revelarían ciertas cirugías.

Hace unos días, la postulante al Miss Perú ‘choteó a Janet Barboza y Edson Dávila cuando se les acercaron para sacarle unas declaraciones.

“Nos detesta porque pusimos unas imágenes de ella de su ‘antes y después’ y no le gustó. Luciana lloró el día que yo fui, estuvo molesta, lloró detrás de cámaras porque a ella no le gusta que pongamos esa foto, pero uno tiene que reconocer cuando se hace un cambio”, dijo Janet Barboza el pasado 8 de febrero de 2023, en América HOY.

Qué respondió Luciana Fuster

Evidentemente incómoda, Luciana Fuster dijo que está en contra del contenido del programa ‘América HOY’, producción de Gisela Valcárcel.

“Ellos hablan de lo que quieren en su programa, siempre todo lo llevan a la burla, a la crítica, entonces si voy a dar una opinión de algo para que lo usen en su programa de otra forma, prefiero no hacerlo” , comentó.

Dijo que no tiene nada en contra de alguien, pero arremetió contra el magazine de su canal.

“No tengo nada exactamente en contra de alguien del programa, sino del programa en general, de cómo están manejando el contenido. Es algo que no me gusta, no sé si ellos están acostumbrados a atacarse el uno al otro, no me gusta esa línea, no entiendo por qué tanta persecución y tanta cosa conmigo acá”.

