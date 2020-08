Brunella Horna: Carla Barzotti trata de poner fin a entredichos tras carta notarial

La actriz Carla Barzotti se disculpó públicamente con la modelo Brunella Horna por una serie de comentarios en su contra. La polémica artista indicó que busca ponerle fin a los entredichos con la ex chica reality.

“Yo solo hice un comentario como suelo hacerlo. Soy una persona apasionada y vertí mis opiniones. Me arrepiento de la expresión, pero no le dije ‘cucaracha’. Todo el mundo le dijo que yo hice eso y no fue agradable. Me mandó una carta notarial pidiendo que me rectifique, no le dije nada. Le dije: ‘Sabes más que las cucarachas’. Le pido disculpas por esa metáfora”, señaló Carla Barzotti en el programa “Los desayunos de Correo y USIL”.

DIFERENCIAS

Además, Carla Barzotti opinó sobre el retorno del productor Lucho Llosa con una continuación de la telenovela “Torbellino”.

“Esperemos que esta vez funcione, la competencia está muy buena. No me ha llamado, tampoco convocado. Nunca me han reconocido los de Iguana (productora de Llosa) que estuve en sus filas. Es un poco triste porque siempre destacaron otros actores”, dijo.

