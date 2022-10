Fuertes declaraciones. Brunella Horna no fue ajena al bochornoso momento que vivió Paulina Rubio al ser captada haciendo sus necesidades en una conocida playa. Y es que la conductora confesó haber vivido una situación similar cuando era más joven.

Previo a contar este incidente, el popular Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, pidió a sus compañeras de “América Hoy” no hacerse “las fingidas”, debido a que en algún momento de sus vidas les debe haber pasado una situación similar por no tener un baño cerca.

En ese sentido, la joven empresaria’ descartó esa posibilidad, pero reconoció que de niña cuando viajaba mucho con sus padres, no pudo aguantarse las ganas de ir al baño, ya que no había cerca.

“Nunca, qué vergüenza... Pero hay puntos en la playa, que cuando hay tantas personas. En la carretera cuando era niña y viajaba muchísimo, le decía a mi mamá que quiero ir al baño y no había baño cerca... Así que no me quedó de otra”, reveló la popular ‘Baby Bru’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO