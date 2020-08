Brunella Horna junto con Richard Acuña decidieron pasar toda la pandemia del Coronavirus en el norte del país, desde donde viven su luna de miel. La modelo a través de su cuenta de Instagram reveló que hoy está de aniversario y sorprendió al revelar a un usuario que su relación con el congresista es para siempre.

En medio de las preguntas que respondió la modelo, le dijeron: “¿Qué te molesta de Richard?” Y Brunella, respondió: “Sus reuniones que empiezan desde las 7:00 a.m. y luego en las noches que pueden empezar a las 10;00 p.m. y acabar a la 1 o 2 de la mañana”.

En otro momento, le preguntaron que pasaría si mañana acabaría tu relación con Richard y ella no tuvo ningún reparo en responder: “Qué mala vibra, no preguntes eso, mañana (hoy) vamos a cumplir 3 años, es nuestro aniversario. No me hagan esas preguntas, si nosotros vamos a estar toda la vida juntos”.

Finalmente, Horna confesó que pese a la diferencia de edad, se llevan muy bien. “Él tiene 35 y yo 23. Aunque él dice que parezco de 28″, sostuvo.