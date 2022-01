La empresaria Brunella Horna arremetió contra la empresa Repsol tras el derrame de petróleo que viene afectando las playas de Lima y Callao.

En un video publicado este domingo 23 de enero, Brunella Horna respondió a un usuario que pensó que estaba comprando en Repsol. Sin embargo, la empresaria reveló que acudió a Primax.

“No, hemos comprado en Primax, hemos puesto gasolina en Primax, Repsol nunca más hasta que se solucione esto ¿no es cierto, Rafa (hija de Richard Acuña)? Tú también dijiste a Repsol no vamos, así que hemos ido a Primax”, dijo Brunella Horna.

La modelo reveló que pronto donará su cabello y todas sus extensiones de cabello natural para aportar en la recuperación de las playas.

“Acabo de llegar de viaje y justo mañana voy a ir a donar mis extensiones que son totalmente cabello natural y también me voy a ir a cortar el cabello para también donarlo, mañana ya lo tengo programado, acabo de llegar, así que mañana sí o sí”, manifestó.

De otro lado, Brunella Horna utilizó un divertido filtro de Instagram: “¿Qué momento de la tv peruana eres?”.

Casualmente, a Brunella Horna le salió el famoso “Ya no me busques, ya no me llores más”. “Jajajajaj a la primera”, escribió la empresaria.

