Brunella Horna reveló que ya tiene tres años de relación con Richard Acuña y que ya no ve la hora de que le pidan matrimonio.

“(¿Si llegará el anillo?) ¡Por favor! Nada de excusas de la pandemia, esa excusa ya me tiene harta”, comenzó diciendo la rubia.

La conductora de Estás en Todas, Natalie Vértiz, fue la encargada de preguntarle a la empresaria sobre su situación sentimental.

“Nosotros primero apostamos por la convivencia para, mí fue lo mejor porque lo conocí realmente y él a mí. Creo que es muy importante conocer a la pareja antes de casarse. Ya vamos casi 3 años conviviendo juntos y hablar de matrimonio a mí no me tienes que preguntar Naty yo no tengo anillo”, señaló entre risas.

