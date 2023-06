Brunella Horna, ha estado en boca de todos en los últimos meses debido a rumores de un supuesto embarazo. Desde su salida repentina del programa ‘América Hoy’ por problemas de salud, se ha sospechado que ‘Baby Brune’ estaría en la ‘dulce espera’. Sin embargo, un reciente detalle en una fotografía difundida por Instarandula sorprendió a todos.

Como se sabe uno de los rumores más fuertes apuntaba a que Brunella Horna habría abandonado el programa debido a un supuesto embarazo. Aunque en un inicio su esposo, el ex congresista Richard Acuña negó esta noticia, algunos personajes de la farándula y su entrenadora personal habían dejado escapar la información por equivocación, lo que fortaleció a un más los rumores.

Además, la modelo desde hace varias semanas regresó a su natal Trujillo para estar junto a su familia mientras recupera su salud. En ese sentido, Brunella Horna ha sido captada diversos medios luciendo ropa holgada que cubre su vientre y en algunos eventos se habría podido apreciar una supuesta ‘pancita de embarazada’ cuando la modelo vistió un ceñido vestido, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Brunella Horna luce adbomen plano junto a ‘ratuja’ de Instarandula

La página de espectáculos Instarandula compartió a través de sus historias en redes sociales una foto de Brunella Horna junto a una ratuja. La modelo luce una blusa blanca ajustada al cuerpo y pantalones sueltos que dejan ver un abdomen plano que no dejaría ver ninguna pancita., pese a los rumores de embarazo.

“ Me llegó esta imagen por parte de una ‘ratuja’ y corresponde al mismo look del ratujeo anterior. Aquí Brunella ya no oculta su abdomen con ninguna prenda ancha. Pero la pancita al menos en la imagen no es notoria ”, escribió el popular ‘Samu’ en su publicación.

Brunella Horna luce abdomen plano en medio de rumores de embarazo

Sería una fotografía reciente

La fotografía habría sido tomada en los interiores del Metro Balta en la ciudad de Trujillo. Además, ayer lunes 26 de junio la modelo publicó una imagen de la playa Pimentel en Chiclayo que está a solo 14 kilómetros del centro comercial mencionado por lo que la fotografía compartida por Instarandula habría sido tomada recientemente.

El supuesto abdomen plano de Brunella Horna a generado una serie de preguntas y puesto en duda los rumores de un embarazo, pese a que anteriormente se le habría visto a ‘pancita de embarazada’. Solo quedaría esperar que alguno de los supuestos padres confirme o niegue definitivamente los rumores.

Brunella Horna en playa Pimentel en Chiclayo

