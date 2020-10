Brunella Horna señaló a través de su cuenta de Instagram que no se atreve a tener la cuenta de Only Fans, donde los artistas cuelgan fotos con poca ropa y en poses bastante sugerentes, las mismas que pueden acceder sus fans siempre y cuando desembolsen dinero. La modelo reveló que su pareja Richard Acuña sea el problema.

“Only Fans me da roche, no por Richard (Acuña, su pareja), él es súper open man, no se hace problemas. Me daría roche, no me gusta”, señaló Horna, quien se tapó la cara con las manos por la vergüenza.

De otro lado, reveló que su estancia en Chiclayo será hasta fin de año y de ahí dará paso a sus nuevos proyectos. “Yo me quedo hasta diciembre y en enero me voy a Lima, tengo que trabajar en muchas cosas. Tengo planes qué hacer y un contrato que cumplir que ya empieza en enero. Las fiestas las pasó acá”, indicó.