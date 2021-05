La empresaria Brunella Horna reveló que recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Miami, Florida (Estados Unidos).

Este jueves, Brunella Horna compartió una imagen tras ser vacunada. Pocas horas después, la pareja de Richard Acuña explicó que presentó algunos síntomas, pero que se encuentra bien

“Amanecí con fiebre y dolor de cabeza”, señaló Brunella Horna en sus historias de Instagram. “Les cuento que ayer fue mi segunda dosis de la vacuna y hoy amanecí con un poco de fiebre, tuve 38 de fiebre, y con un mucho dolor de cabeza, mucho dolor de brazo, que fue este donde me vacunaron (brazo derecho)”, agregó.

La empresaria también contó que durante su primera dosis no sintió ningún dolor ni tuvo síntomas:

“En la segunda dosis sí, sí he tenido, en la primera no tuve nada, era como si no hubiera pasado nada. Por lo que he escuchado a algunos les toca como que un día feo, a mí me ha tocado solamente en la mañana y ya, nada más”, expresó Brunella Horna.

Foto: Instagram Brunella Horna

