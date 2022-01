La empresaria Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al recordar el famoso episodio que protagonizó años atrás con su expareja Renzo Costa.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Brunella Horna por el famoso discurso “Ólvidate de mí”, el cual luego se popularizó como una canción.

“¿Tú no cantas Ólvidate de mí?”, preguntó el usuario. La empresaria advirtió que no le gusta recordar esa etapa de su vida, ya que fue muy “triste”; sin embargo, contó que realizó un TikTok con el audio por petición de Valeria Piazza.

“Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”, respondió Brunella Horna.

Poco después, Brunella Horna también se animó a hablar del tiempo que lleva al lado de su pareja, Richard Acuña: “4 años y medio con mi compañero, amigo, cómplice y pareja”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram Brunella Horna

Fuente: Instagram Brunella Horna

