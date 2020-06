El excongresista de la República, Richard Acuña, apareció por primera vez en una entrevista junto a su pareja Brunella Horna y lo hizo en el programa “En Boca de Todos”.

Richard Acuña se mostró sorprendido pues ocurrió sin que estuviera preparado. Él bajó al primer piso de su casa donde Brunella Horna se encontraba en enlace en vivo y de pronto la modelo lo puso en aprietos.

Fue entonces cuando él se acercó y habló para “En Boca de Todos”. ”Yo estoy feliz y es la primera vez en que participo en una entrevista con ella, estoy muy feliz de tener a una mujer como ella a mi lado pese a la situación atípico a esta viviendo el país”.

“Ella me sorprende casi todos los días, ayer me hizo una cena a mitad de semana, es una mujer detallista, muy buena, con un buen corazón y muy emprendedora. Es algo que me gusta de ella”, dijo Richard Acuña al referirse sobre ella.

Pero el momento decisivo de la entrevista ocurrió cuando Tula Rodríguez le preguntó para cuándo el anillo de compromiso.

“Ella sabe que somos una pareja planificada y no tratamos de exponer mucho lo que queremos como pareja. Se va a dar en su debido momento y sabemos que no solo se va dar el anillo, pero todo el su debido momento, sobretodo respetando el debido momento”, dijo el excongresista quien terminó la entrevista con un beso.

Richard Acuña aparece por primera vez en TV con Brunella Horna-DIARIO OJO

