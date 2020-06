Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de que la actriz Vanessa Terkes les diera su “bendición” de propiciarse una relación entre la empresaria y su exesposo, George Forsyth.

La guerrera no quiso hablar sobre las declaraciones de Vanessa Terkes porque no la conoce. “No tengo el placer de conocer a Vanessa (Terkes), por lo tanto no opina de personas que conozco, tampoco creo que tenga que ver en este tema porque yo no tengo nada que ver con George”.

Alejandra Baigorria dijo que no existiría nada de malo tener una relación con George Forsyth, pero solo son amigos y las especulaciones solo le cierran las puertas a sus admiradores y viceversa.

“No tendría nada de malo estar con George pero cuando uno tiene una amistad y también empiezan a especular, le cierran las puertas o las alas a él que está buscando a su primera dama y viceversa, de repente puedo conocer a un galán, pero como me ponen a George, me cierran las puertas”, agregó.

“Yo creo que nos están cerrando las puertas a mí y a él. Solo somos amigos y punto”, finalizó.

Alejandra Baigorria responde fuerte tras “bendición” de Vanessa Terkes - DIARIO OJO

