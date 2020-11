Tras los rumores sobre un posible romance entre Isabel Acevedo y Renzo Costa, Brunella Horna evitó pronunciarse afirmando que están en momentos diferentes y que ella solo podría hablar de su relación con Richard Acuña.

“Quién soy yo para dar consejos. No, cada uno es una historia distinta, cada uno tiene un mundo distinto, personalidades distintas. Yo lo único que podría hablar es de mi relación actual, de Richard”, dijo la empresaria en diálogo con “América Espectáculos”.

Aunque no quiso hablar del “rey de los cueros”, Brunella Horna aseguró que desea lo mejor para Isabel Acevedo: “Desearle lo mejor, la veo a Chabelita y está muy linda, está hermosa, más hermosa que nunca, así que nada, que le vaya bien. Si es verdad, mentira, no lo sé, no lo aclaró acá tampoco, pero desearle lo mejor”.

Y es que según Brunella Horna, es “horrible” que una expareja salga a opinar: “A mí me parece horrible que salga la ex, cuando escucho que las exs salen a hablar, a opinar, yo digo ‘esta qué ‘chinche’, ¿qué tiene que ver acá?’”.

En ese sentido, la empresaria indicó que no quiere opinar de su expareja: “Entonces yo no quiero caer en lo mismo, si tiene una relación o no, yo no soy nadie para opinar”.

Brunella Horna sobre Isabel Acevedo - diario ojo

