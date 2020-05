Bruno Agostini reveló a través de un live por Instagram que no la pasó nada bien durante estos días de cuarentena debido a la pandemia del Coronavirus.

Como se recuerda el ex chico realitie se encuentra en Islas Canarias en España junto con su pareja, la colombiana Lina Rivas.

“Yo no salgo para nada, solo al supermercado o a la farmacia. Pero al principio de la cuarentena yo me iba a volver loco, me dio una ansiedad grandísima. Me levantaba en la madrugada, no podía dormir parecía que me iba a dar un infarto”, señaló Bruno Agostini quien debido al yoga y a los ejercicios se ha podido relajar y seguir su vida tranquila.

De acuerdo a Bruno Agostini ahora “me dan ganas de entrenar. Hice una para de un mes sin hacer nada, comer de todo. Pero ahora tengo unas ganas de entrenar y comerme al mundo. Estoy viendo temas budistas de relajación. Tengo una filosofía de vida distinta y eso me encanta”, refirió.

