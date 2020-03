Desde las Islas Canarias en España, habló con OJO Bruno Agostini, ex chico reality quien nos detalló cómo está viviendo esta pandemia del coronavirus.

“Yo tengo una empresa de fabricación colchones y tengo a mi cargo varios trabajadores que a causa de esta situación se van a quedar sin trabajo por 15 días. La gente está asustada, ya no quieren que vayamos a sus casas a dejarles los productos y es obvio, todos han acatado la norma de que debemos estar encerrados”, señaló.

Consultado sobre cómo se encuentran sus padres, siendo los adultos mayores los más vulnerables al coronavirus, dijo que “mis papás están sanos, están bien”, indicó.

Asimismo, reveló que junto con su pareja Lina Rivas se encuentran a la espera que todo esto pase. “Todos los negocios están cerrados, solo las farmacias y supermercados están abiertos. Solo nos queda obedecer y guardarnos en casa, Esperemos que no sigan creciendo más casos porque en Italia ha avanzando. Más vale prevenir y no lamentar”, refirió a diario OJO.





EN SU DEFENSA

De otro lado, se refirió al comentario que hizo su hermano Fabio Agostini al minimizar el impacto del coronavirus en el mundo, llegando a asegurar que tan solo se trata de una gripe más.

“Ya que me lo preguntan mucho por Sudamérica... Aquí estoy combatiendo contra ello. Bye, bye, coronavirus”, escribió. Este hecho hizo que lo vapuleen en las redes sociales. “Es una tontería que en Perú hagan tanto bombo por una tontería, no me parece nada del otro mundo. Él está viviendo conmigo, en otro departamento y está bien”, indicó.

EL CONSEJO

Un detalle curioso, es que Bruno Agostini reveló que el VIH y el Sida estaba matando más gente el que propio coronavirus.

“Usen preservativos que hay muchas muertes en el mundo por no usarlo, que por el coronavirus. Se están alarmando demasiado, aparte que si te da la gripe, el 80% sale sin problemas, solo mueren los viejitos. Más muertes hay con el VIH y el Sida. Lo que está pasando ahora es solo informarse, ese en el consejo que les doy”, precisó.

SIN RESTRICCIONES

En otro momento, el ex combatiente contó que él si ha podido encontrar los productos de primera necesidad en los supermercados.

