La expareja del futbolista Augusto Barrera, quien actualmente está con Milena Zárate, mostró sus pruebas de haber sufrido un supuesto maltrato.

La joven le enseñó a “Amor y Fuego” conversaciones en donde el futbolista llama “bruta” a la muchacha, quien habría contado que la dejó con anillo y todo en el mes de marzo luego de que le haya propuesta matrimonio.

La muchacha contó en qué circunstancias sucedieron. “Porque el estaba pensando tener un hijo conmigo y estábamos hablando de cuando eres regular y sobre mis días fértiles. Empezamos a pelear y me dijo “bruta eres”.

Además, mostró audios en donde en el novio de Milena Zárate le hablaba de una manera vulgar. “Enserio no me jo**, en verdad no me jo**. Has lo que chu** quieras, ya me llegaste al hu**, así te lo digo, así que no me hables”, se le escucha decir.

Contó que este audio ocurrió luego de que ella asistió a un cumpleaños con su familia. “En un cumpleaños fuimos toda mi familia, él me había dicho que no tomes y como recibí, tomé un poco. En la noche me decía: júrame que no has tomado y ahí se molestaba”.

Para Milena Zárate esto no representa pruebas de maltrato.

Milena Zárate: ex de su pareja muestra pruebas de supuesto maltrato-ojo

