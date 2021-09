BTS es, sin lugar a dudas, una de las agrupaciones musicales más queridas del planeta; y líderes indiscutibles del K-pop, con un ARMY fiel que sigue día tras día todo acerca de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pues ahora tienen una razón más para amarlos: anunciaron que tendrán un concierto en línea llamado “BTS Permission To Dance On Stage”.

Una gran sorpresa para ARMY, dado que BTS anunció en agosto pasado que cancelará definitivamente su gira mundial “Map of the soul”, la cual estaba pospuesta desde principios del 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y sería la cuarta gira global de la agrupación que empezaría en abril del año pasado por 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Alemania.

Incluso, algunos países que no habían sido incluidos en la lista de la gira habían iniciado campañas en redes sociales para que se presentarán en sus territorios. Pero, lamentablemente, debido a las condiciones que hoy en día vive el mundo, “Map of the soul” fue dada de baja. Es por ello que el nuevo anuncio cae como dedo en el anillo para todo el ejército de fans que tiene la agrupación de K-pop. A continuación, todos los detalles que debes saber de “BTS Permission To Dance On Stage”.

BTS anunció un concierto en línea llamado “BTS Permission To Dance On Stage” (Foto: BTS/Instagram)

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO EN LÍNEA DE BTS?

Big Hit Music emitió un comunicado por medio de Weverse, en el que da a conocer que el próximo mes (octubre 2021) se realizará el show en línea “BTS Permission To Dance On Stage”, con el fin de que el ARMY de todo el mundo pueda conectarse desde el lugar en el que esté y disfrute de este evento sinigual.

De acuerdo al anuncio, el concierto se transmitirá el 24 de octubre a las 6:30 pm (hora de coreana). Debido a la diferencia horaria, es recomendable que ARMY verifique la hora exacta de su país. Por ejemplo, las horas de diferencia entre México (y otros países de Latinoamérica son de 14 horas; mientras que con Estados Unidos son de 13.

De todas formas, la agencia de BTS indicó que anunciará próximamente más detalles sobre el concierto y la fecha de la venta de entradas, así como las canciones que interpretará y si contará con público presente.

De acuerdo al anuncio, el concierto se transmitirá el 24 de octubre a las 6:30 pm, hora de coreana (Foto: BigHit Music Updates)

LA INVITACIÓN DE BTS A TODO EL ARMY

En un video publicado en sus redes sociales, J-Hope dijo que esperan que todo el ARMY del mundo puedan acompañarlos el día del concierto; además, aseguró que donde se encuentren sus fans es el escenario perfecto de la banda.

Cabe recordar que, en octubre del 2020, BTS realizó el show virtual “BTS Map of the Soul ON:E”, el cual reunió a más de 990 mil espectadores a nivel global. En tanto, el encuentro en línea con sus fans, denominado “2021 Muster Sowoozoo”, de junio pasado, juntó alrededor de 1,3 millones de personas, procedentes de 195 países.