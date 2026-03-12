Andrés Cabas, más conocido en el mundo musical simplemente como Cabas, vuelve a los escenarios tras superar una serie de inconvenientes en su carrera artística que lo llevaron a tocar fondo. Ha grabado un primer sencillo, que será parte de su próximo disco, que presentará este 21 de marzo en el festival musical “Canta la vida fest”, en el Costa 21. Cabas ya se encuentra en nuestro país, pero OJO conversó con él día antes de su llegada y nos reveló su deseo de volver a grabar con un artista peruano.

Después de haber pasado momentos complicados, que incluye hasta un tema de adicciones, hoy, ¿qué es la vida para Andrés Cabas?

La vida es un milagro. Con tantas cosas que pasan, estar vivo hay que celebrarlo todos los días. Estoy haciendo lo que me gusta. Voy a lanzar un disco, y voy a estar lanzando una canción cada mes. Viene un momento muy bonito en mi vida. Veo que mis canciones han perdurado, les gusta a varias generaciones y ha sido como un pedido de la gente que vuelva a cantar y eso ha sido muy lindo. Hay que disfrutarlo y trabajar mucho.

En este periodo de ausencia, ¿has sentido el respaldo de tus fans?

Sí, por las redes sociales y viajando. He ido a varios lugares y las personas me reconocen. Fue un pedido de los fans que yo regresara y eso para mí fue divino. Fue muy importante.

¿Sientes que estás en un renacer musical y como compositor?

Como compositor, este tiempo me ha dado cosas para contar nuevas historias, nuevos sentimientos, y eso para mí es importante. Lanzar un sencillo cada mes nunca lo había hecho, no con esa rapidez. Solucioné muchos temas de mi música, de las regalías. Ahora tengo un gran manager, apoyo por muchos lados, estoy bien parado y siento que estoy listo y pienso en el hoy.

Estás atravesando un buen momento…

Es un momento muy inspirado, y estoy muy alegre de volver a conectar con las personas, de ir a este “Canta la vida” en Perú para que la gente conozca no solo las canciones que han sonado, sino mi proyecto musical, que yo sé que les va a gustar mucho.

¿Vienes al festival para presentar tus nuevas composiciones?

Sí, y también para cantar muchas que allá conocen. Siempre pongo a bailar al público y tengo muchas ganas de hacerlo allá.

¿Hay alguna alternativa de grabar algo con tu hijo? En tus redes sociales compartes mucho con él, ambos tocan en el piano. ¿También tiene la vena artística?

Él tiene la vena artística, es muy talentoso. Es un ser muy noble, porque, aunque él no se quiere dedicar a esto, me apoya y comparte conmigo. Es un placer poder hacer cosas con él.

¿Qué expectativas tienes para este 21 de marzo con el “Canta la vida fest”?

Estoy ansioso. Tengo muchas ganas de ir a ver a mis amigos, a comer bien, a hacer promoción para reactivar el mercado. Sé que es un festival con unos artistas diferentes y eso me gusta, que haya una mezcla de artistas chévere y quiero llegar ya a Perú, voy a tener como 8 días allá de promoción. Tengo muchas ganas de cantar allá. La gente es muy musical, le gusta mucho la cumbia, y tengo muchas ganas de estar en esa tarima. Estoy emocionadísimo.

En el festival también va a estar Mauricio Mesones, que es un gran representante de la música peruana. ¿Tienes pensado hacer alguna colaboración con algún artista peruano?

Conocí a Mauricio, ahora vamos a conocer un poquito más, de pronto saldrá las ganas de colaborar. Colaboré hace unos 5 o 6 meses con Diego Val, un artista peruano, y quiero seguir haciéndolo, por eso llego un poquito antes para conocer músicos y conectar y poder hacer una colaboración con músicos de allá.

¿Vienes unos días antes para presentarte en otro lugar o solo llegas para este festival?

Es para este festival, y decidimos ir a hacer promoción para que también vengan más cosas. No había estado de promoción como 10 años. La idea es que de ahí se abran otras puertas, que seguro se van a abrir, e ir más veces este año.

Cuál crees que es el secreto de tu éxito para hacer canciones como “Bonita” o “Mi bombón”, que se mantienen vigentes y se bailan hasta hoy en día

Yo creo que soy muy rítmico, que las letras tienen un mensaje bien especial de amor, pero un mensaje limpio, puro, por eso le gusta a gente mayor, a la gente de mi edad, gente un poquito más joven y hasta los niños. Yo creo que tiene una frescura; y como músico y arreglista siempre he pensado en que, porque oigo mucha música, los arreglos que hago están un poquito adelantados al tiempo. Hay mucho por hacer y este disco viene cargado de muchas colaboraciones excitantes y nuevos sonidos. Hay colaboraciones con Ximena Sariñana de México, con Andrés Cepeda. Estamos confirmando muchas más. Va a ser bien especial.

Tiene que haber un peruano en esas colaboraciones en tu nuevo disco

Claro que sí, por eso voy con muchos días de anticipación.

El “Canta la vida fest 2026” se realizará el sábado 21 de marzo, en Costa 21, con la participación de Cabas, Dread Mar I, La Zimbabwe y más artistas. Las entradas están a la venta en Teleticket.