El cómico José Luis Cachay Ramos denunció en el programa “90 Matinal” que una clínica local le está exigiendo el monto de 40 mil soles para poder internar a su hermano Cesar Mori Cachay −conocido como ‘Puchito’−, quien se contagió de coronavirus (COVID-19).

El popular ‘Cachay’ se mostró mortificado y señaló que las instituciones de salud privadas están lucrando con la salud de las personas.

“Lamentablemente las clínicas lucran con la salud de las personas. O sea nos están pidiendo solo por 5 días 22 mil soles, y por el tratamiento 40 mil soles. Nosotros no tenemos ese dinero, trabajamos en la calle y lo poco que hemos reunidos no nos quieren recibir. O sea, si la persona no tiene el dinero prácticamente fallece”, enfatizó.

“Nosotros estamos viendo el modo posible porque hay una ley que ha dicho el presidente, mi hermano tiene SIS, no sé por qué no lo atienden”, añadió.

Por otro lado, la esposa Cesar Mori Cachay señaló que ‘Puchito’ tiene el 70% de sus pulmones dañados, motivo por el que necesita ser internado con urgencia.

“Muy apenada y triste por lo que mi esposo está pasando, necesitamos hospitalizarlo. No nos quieren recibir el dinero que nosotros hemos juntado. Primero nos pidieron 40 mil soles y para poder hospitalizarlo nos piden 38 mil soles. Mi esposo salía con mi cuñado Cachay a vender mandarinas”, contó.

“Y ahora estamos pidiendo que nos rebajen, y por 5 días nos piden 22 mil soles, mi esposo está delicado, 70% de sus pulmones están dañados”, finalizó.

José Luis Cachay y su hermano ‘Puchito’ recorrían las calles de los diferentes distritos de Lima para vender mandarinas tras quedarse sin trabajo por la cuarentena.

Cómico Cachay preocupado por la salud de su hermano ‘Puchito’

VIDEO RECOMENDADO

Javier Yaipén declaró luego que ‘Paloma de la Guaracha’ difundió chats privados

Javier Yaipén declaró luego que ‘Paloma de la Guaracha’ difundió chats privados. (Video: ATV)