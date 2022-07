Rafael Cardozo hizo noticia a inicios del 2022, al pedirle la mano a su pareja, Carol Reali, después de 11 años de estar juntos y de muchas indirectas por parte de ella, sin embargo, la promesa de boda aún no tiene ni fecha.

“Todavía no tenemos fecha porque queremos juntar a toda la familia, y es un poco complicado porque viven en Brasil, pero por ahí está. Todavía no hay fecha, pero me imagino que Rafael no se demorará mucho”, fue así como la modelo le dejó una vez más la pelota en la cancha al excapitán de los ‘combatientes’.

Otro de los motivos por los que los brasileños se habrían quedado solo en compromiso, serían los proyectos personales que tienen, ya que se encuentran ocupados trabajando y construyendo una casa: “También, estamos con la construcción de la casita de campo. Hay prioridades, y estamos tranquilos”.

