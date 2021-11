Rafael Cardozo y Carol Reali llevan años hablando de matrimonio, pero el brasileño sigue sin pedir la mano a su novia. Sin embargo, esto podría haber cambiado recientemente.

Y es que la popular ‘Cachaza’ y su pareja compartieron un emotivo video en las redes sociales. En este se ve a la modelo brasileña luciendo un anillo de compromiso.

Este video se trata de una publicidad para una conocida joyería, por lo que muchos dudan si realmente esta vez Rafael Cardozo sí le pidió matrimonio a su novia.

En el comercial, se ve a la parece luciéndose como una pareja que pronto llegará al altar y promocionando una la lista de regalos de boda de la conocida joyería.

Cachaza exige anillo de compromiso

Recordemos que en el mes de octubre, Carol Reali advirtió que daría plazo hasta diciembre para que su pareja le pida la mano, y es que ya tienen más de 10 años de relación.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, declaró ‘Cachaza’ en el programa “Mujeres al Mando”.

