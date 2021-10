La pareja de brasileños que se hicieron conocidos en Perú, gracias a su participación en el programa “Esto es Guerra”, llevan 11 años de relación y la modelo Carol Reali, confesó en vivo que Rafael Cardozo le promete matrimonio año tras año.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, declaró en vivo en “Mujeres al Mando”, ante un nervioso Rafael Cardozo.

Por su parte el brasileño se mostró asombrado: “Yo juro que no pasé el teléfono de Cachaza a producción. No lo pasé de verdad, ¿Cómo lo consiguieron?”, fue lo que dijo mientras pedía un vaso de agua debido a que según él se le bajaba la presión.

