El líder de la mítica banda de rock peruana, Hernán Condori ‘Cachuca’, reveló en un medio local que le queda poco tiempo de vida. Y es que tras haber vencido dos veces al Coronavirus, su organismo ha quedado maltrecho a tal punto que los médicos lo han desahuciado.

“Tomo 16 pastillas diarias por la fibrosis pulmonar que me dejó muy mal, tengo mi corazón desahuciado, estoy jodido, hasta tiempo de vida me han dado”, comentó Cachuca al diario El Popular.

Asimismo, el interprete de ‘Triciclo Perú' reveló que de no llevar una vida metódica podría colapsar, sin embargo, él prefiere “morir en su ley con sus reglas”.

“Fueron sinceros, si me cuido en adelante me queda tanto tiempo de vida, si no me cuido me iré rápido. Obviamente le respondí como buen poeta, prefiero vivir 1 o 2 años como p… y no cuatro años de h… Tipo la mexicana Chabela Vargas, que estaba mal y le dijeron si se portaba bien viviría 3 años más, si se porta mal viviría 3 meses. Ella se encerró en su casa juntó a sus amigos, hacía reuniones diarias y murió al mes y medio. No sé si me iré en tres meses o luego”, agregó.

“Yo no me corro a la tumba, yo respeto a la muerte por eso vivo bien. Me iré como yo quiero vivir, yo pongo las reglas en mi vida”, sentenció.

Recordemos que ‘Cachuca’ reapareció en “El artista del año” como parte de “El desafío”, secuencia del programa de Gisela Valcárcel que busca ayudar a los más necesitados.

“Estar otra vez en tu set, contigo (por Gisela Valcárcel), con el Perú y con el corazón que tú haces mover a todo el país, me hace sentir contento y agradecido con ‘El Barbón’ (Dios)”, expresó el cantante.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR