Camilo ha revelado en varias ocasiones lo cercano que es a la familia de su esposa, Evaluna Montaner. Es así que contó el nivel de confianza que tiene con su suegra, Marlene Rodríguez.

El cantante de 26 años afirmó, entre risas, que se presta ropa con su suegra, al ser consultado sobre qué tan bueno es su vínculo con la madre de su esposa.

También contó cómo maneja la relación con su esposa pese a sus viajes. “A Evaluna lo que le molesta es que, cuando viajo, me desconecto del móvil total”, señaló. “Es que me olvido de todo lo demás. Le digo que voy a ‘El hormiguero’ y ya no le hablo más”, señaló al programa español.

“Es un álbum que me retó mucho porque ha sido difícil conectar con las personas con esta situación que estamos viviendo” - @CamiloMusica nos presenta su nuevo disco “Mis Manos” #CamiloEH pic.twitter.com/WYQmK0jReA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2021

Otro de los temas que habló fue sobre los besos que da Evaluna Montaner a actores por su trabajo. “En un videoclip yo solo puedo besar a mi mujer... Pero mi esposa sí se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado”, contó.

“Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí, mi esposa es lo máximo”, finalizó.

