Aneth Acosta continúa con sus aspiraciones por llegar al Congreso y esta vez protagonizó un fuerte debate con la candidata de Fuerza Popular Rosángella Barbarán.

Todo ocurrió en el programa “Visión Noticias Perú”, donde Aneth Acosta se mostró furiosa con las afirmaciones de Rosángella Barbarán, por lo que esta le pidió que se tranquilice.

“Yo lamento que Aneth se altere, en realidad lo digo porque nosotros estamos postulando a una elección primero para ser gobierno y también para ser congresistas. No podemos tener esas actitudes individualistas en medio de un proceso electoral, en medio de una crisis política que necesita de la unidad de los partidos”, dijo la candidata de Fuerza Popular.

En ese sentido, Rosángella Barbarán le recordó a Aneth Acosta el penoso episodio que protagonizó años atrás con Antonio Pavón, cuando despreció a los peruanos con fuertes calificativos.

“Yo no le estoy atribuyendo a Yonhy Lescano el que Abimael le haya agradecido, pero no le voy a atribuir a Yonhy Lescano que Aneth haya sido racista y clasista con nuestros compatriotas llamándoles “indios al por mayor”, llamándoles a nuestros compatriotas “mecánicos de Carabayllo”, porque a mí sí me duele y me duele porque lamentablemente hoy está haciendo campaña al buscar al señor mecánico de Carabayllo y evidentemente no se los vas a decir, pero yo le pido disculpas a esas personas si en algún momento hay políticos que salen del espectáculo para venir a hacer otro espectáculo y no lo voy a permitir”, expresó.

Por su parte, Aneth Acosta aseguró que ya pidió disculpas por este episodio: “No necesito que usted pida disculpas por mí, yo las he pedido, las he pedido de corazón, las he pedido hace 2 años cuando pasó esto”.

