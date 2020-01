¡Hasta el altar! El cantante peruano Farik Grippa contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida y madre de su pequeña hija, Andreina Pastor Lazo, con quien lleva 14 años de relación.

El intérprete de “En peligro de extinción” se casó en una ceremonia íntima en la cual estuvieron presentes varios artistas nacionales.

El ganador de ‘Los Cuatro Finalistas’, mantiene una romance de varios años con Andreina, la cual según revelaron ellos mismos tiempo atrás inició cuando ambos estaban aún en las aulas de un colegio.

Foto: Instagram

Luego de concretar su unión frente a Dios, la celebración se llevó a cabo en el Puericultorio Pérez Araníbar en Magdalena, donde la parejita bailó y se dedicaron tiernas palabras.

“Quiero pedirle un fuerte aplauso a mi mujer, la madre de mis hijos, al amor de mi vida y quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque estén aquí”, comentó Farik.

Por su parte, Andreina Pastor, destacó el tiempo que tienen juntos.

“Tenemos 14 años, nos conocemos de toda la vida y me sigo enamorando de ti. Pensé que en algún momento el matrimonio entraba en una rutina o costumbre, pero contigo no pasa, ni pasará eso. Me casaría contigo en esta vida y todas las que tenga”, reveló.

Boda Farik 1

Boda Farik 2

Boda Farik 3