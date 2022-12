La modelo Jamila Dahabreh fue captada con el excandidato a la alcaldía de Santa Anita, Eduardo Rimachi, quien no solo es el ex de la cantante Arantxa Mori, sino también un buen amigo de Álvaro Paz de la Barra.

El programa Amor y fuego preguntó a Arantxa Mori, quien acusó a Eduardo Rimachi de ser infiel con Giuliana Rengifo, sobre las imágenes: “Tengo entendido que ella salía con Álvaro, y Álvaro es amigo de Eduardo, no sé, me parece raro porque tengo entendido que tienen una buena amistad”.

“Sí, es él, qué te puedo decir... de repente iban a hablar temas políticos, qué te puedo decir, pregúntenle a Giuliana Rengifo, que ella es más amiga de él”, comentó Arantxa Mori entre risas.

Por su parte, Giuliana Rengifo coincidió con Arantxa Mori: “Las imágenes me imagino que lo dirán, pero... solamente sé que ella salí con Álvaro ¿no? Y yo sé que ellos son amigos por el tema del partido porque, bueno, él ha estado metido en el partido, con ellos ¿no? Yo he hecho eventos donde ellos estaban, los dos”.

Sin embargo, Jamila Dahabreh descartó tener un romance con Eduardo Rimachi: “Sí, sí, estamos viendo, estoy haciendo un evento benéfico y me está ayudando con unos temas (...) No, nada, estoy haciendo un evento y estoy convocando a todos mis amigos que me ayuden para ese día con donaciones, así que estoy en eso”.

“Yo en el tema político no me meto, yo... este, simplemente estoy haciendo unos eventos para ayudar a la gente y estoy convocando a todos mis amigos”, explicó Jamila Dahabreh.

La modelo también reveló que está en “buenos términos” con Álvaro Paz de la Barra: “Sí, sí, hemos conversado, como te digo, ya ese tema está tranquilo y ya es un tema de los que ya no quiero seguir comentando, ni hablando, quiero empezar el año tranquila”.

Mientras tanto, Eduardo Rimachi también negó tener un vínculo con Jamila Dahabreh: “Ni besos, ni “arrumacos” u otras expresiones de afecto o cariño. Un abrazo mi estimado, no tengo roche con nadie, solo que es algo incómodo”.

Fuente: Willax TV

