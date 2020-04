El 17 de abril del 2019, los peruanos amanecieron con la noticia de que Alan García se había disparado cuando agentes de la PNP acudieron a su casa para cumplir con una orden de detención preliminar.

Horas después se confirmó que el expresidente había muerto pese a todos los esfuerzos de los médicos del hospital José Casimiro Ulloa.

Este viernes se cumple un año de la muerte de Alan García y su hija ha decidido recordarlo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, Carla García afirma estar orgullosa del legado que Alan García dejó al Perú:

“A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando”, escribió Carla García, quien utilizó el hashtag “#AlanVive”.

A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando. #AlanVive pic.twitter.com/MgcDnoRYlR — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) April 17, 2020

