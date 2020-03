Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, exsecretario de Alan García, confirmó que el líder al APRA reveló a su patrocinado que pensaba asesinar al fiscal del equipo especial del caso “Lava Jato”, José Domingo Pérez para luego suicidarse.

En el programa ¿Quién tiene la razón" de RPP, el letrado refirió que en sus últimas días, antes de suicidarse para evitar su detención, García estuvo “prácticamente en abandono” y que Luis Nava y su hijo, José Nava" se convirtiieron en una “suerte de apoyo emocional”, para el aprista que gobernó dos veces el país.

Reseñó que García asistió a un último almuerzo con Luis Nava -como reveló este viernes IDL Reporteros- en la casa de playa del exsecretario en El Golf.

Noblecilla corroboró que en esta reunión, el líder aprista le manifestó a Nava su intención de suicidarse, pero antes de ello “acabar con la vida” del fiscal que sigue los casos de corrupción.

“Se lo dice, yo le meto un tiro y luego me meto un tiro yo”, aseguró el abogado.

Así confirmó tácitamente que fue Luis Nava, exbrazo derecho de García, el infomante que relató a las aurtoridades: “García contó que habló con Barata, que lo había llamado por teléfono. Me dijo que no lo iba a implicar (...) También me dijo: ‘yo le meto un balazo a este huevón y me mato yo’. Me mostró que se había matado un balazo el otro día. Le dije que no piense en esas cosas, que no iba a pasar nada”

