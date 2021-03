“Carloncho” regresó a conducir su programa en Radio Moda tras la ola de críticas que recibió por sus comentarios denigrantes contra las mujeres, donde comparaba a sus exenamoradas con platos de comida.

A través de sus historias de Instagram, el exconductor de “En Boca de Todos” compartió los comentarios de sus seguidores, quienes celebraban su retorno a la radio.

Vale recordar que el último viernes, Radio Moda emitió un comunicado oficial donde ofrecen las disculpas “por las desafortunadas expresiones emitidas al aire”.

“Radio Moda no comparte y está en contra de comentarios o analogías que promuevan representaciones que denigren de cualquier manera a la persona. Trabajaremos diariamente para que estos actos no se repitan”, agregaron.

Pese a esto, la suspensión habría aplicado solo para el 4 de febrero, puesto que el programa de “Carloncho” se emite solo de lunes a jueves.

Los polémicos comentarios de Carloncho

En vivo, un oyente le recordó a conductor radial su relación con Rosángela Espinoza, por lo que se picó y terminó diciendo:

“Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”.

