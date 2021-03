Carloncho guarda silencio luego de conocerse que fue separado definitivamente del programa “En boca de todos”, donde se desempeñaba como conductor al lado de Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

Y es que los comentarios de índole machista que hizo Carlos Enrique Banderas en Radio Moda no pasaron desapercibidos y fueron duramente criticados por los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, ayer, durante su secuencia radial, Carloncho le envió un mensaje a Rosángela Espinoza, quien fue señalada por la opinión pública como la víctima en este caso. Como se recuerda, Carloncho llegó a comparar a sus exenamoradas con platos de comida, luego de que un oyente le recordara un bochornoso episodio con la popular ‘Rous’.

“A Rosángela le digo que me disculpe porque a ella no le he mencionado, eso paso hace 5 años, yo también he tenido más vida, que mi vida no haya sido expuesta, es otra cosa”, comenzó diciendo.

Luego le ofreció más disculpas si ella se ha sentido “tocada” por sus comentarios.

“A ella no se le ha mencionado, que alguien quiera entender que lo que se ha dicho es por ella es otra cosa. Yo en ningún momento la he mencionado, y si fuera así que la gente le está haciendo pensar eso, te lo digo de corazón, no te mencioné, el oyente tampoco te mencionó, nadie ha dicho tu nombre y te pido disculpas si te has sentido tocada”, agregó el locutor radial.

