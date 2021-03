“Carloncho” fue separado del programa que conducía en “En Boca de Todos” tras sus comentarios machistas en contra de las mujeres y por comparar a sus exenamoradas con platos de comida.

La noticia fue confirmada en vivo por Ricardo Rondón, quien resaltó que es su amigo “pero debe asumir su responsabilidad”. Asimismo, consideró “lamentables” sus declaraciones.

“Hoy Carloncho nos nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tienen justificación, el canal y Pro TV producciones ha decidido separar a Carloncho de En Boca de todos”, comentó.

“En Boca de Todos es un programa familiar dedicado a toda la familia peruana”, agregó.

¿QUÉ DIJO CARLONCHO CONTRA LAS MUJERES?

Estas declaraciones las dio Carloncho en su programa radial y pese a que trabaja con dos mujeres, Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

“Yo nunca me he enamorado la firme. Estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa que como alguien es bonita, este se dobló, nicaragua mano”.

La peor parte fue cuando Carloncho usó palabras sexistas. “Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”.

Por si fuera poco, Carloncho aseguró que le tienen harto porque le dirían que Rosángela fue la chica más bonita que le haya dado una oportunidad. “La gente me tiene harta. Uno es sano. La gente dice que es sano, pero cuando sea viejo voy a sacar toda mi lista”.

