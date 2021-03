La disculpas de Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, no convencieron al público y menos a la conductora de espectáculos Magaly Medina, quien terminó tildándolo de “machista, cavernícola y troglodita”.

Como se recuerda, el conductor de “En Boca de Todos” se refirió de forma grosera contra las mujeres y comparó a sus exenamoradas con platos de comida durante su espacio en radio “Moda”. Y aunque él quiso asegurar que no se refería a Rosángela Espinoza, igual quedó muy ante la opinión pública y los usuarios en redes sociales.

“Dice que yo he llamado a su público de desagüe, de penal, entiende, a quien he llamado ‘desagüe’ es a ti”, increpó Magaly Medina, luego de que él la acusara de discriminar al público que lo escucha.

La ‘Urraca’ resaltó que el locutor radial sí se refería a Rosángela Espinoza porque sus polémicos comentarios se dieron luego de recibir una llamada donde le mencionan la agresión al bailarín Lucas Piro.

“Te recordaron la vez que saliste chicote en mano porque resultaba que estaba reunido con tu señorita enamorada (Rosángela), saliste como una fiera a perseguirlo cuadras de cuadras. Fue escándalo nacional”, mencionó.

Lo manda a terapia

Medina Vela también lo tildó de “acomplejado” y consideró que Carloncho exacerba el machismo existente en la mayoría de su público.

“Que él no se sienta pepón o guapo, que se sienta horroroso, es su problema. Yo no soy terapista de nadie, así que todos sus complejos se los puede guardar para ir a un psicólogo y tratar de superarlo”, comentó.

“¿Parodia? A mí no me pareció parodia, lo hablabas con furia, con cólera, necesitas ir al consultorio de un psicoterapeuta, te lo recomiendo. No uses un medio de comunicación como la radio para diseminar tus complejos, jactándose de que no solo ha tenido una chica tan guapa como Rosangela (...) para él nosotras las mujeres somos un pedazo de carne cualquiera, que se puede agarrar y chuparse los huesos”.

“Asqueroso, la mentalidad de un imbécil, que pena tener esa gente con un programa de radio, cuando hay tantos profesionales que bien podrían hacerlo muy bien. Su show es de los trogloditas, de los cavernícolas, de los machistas recalcitrantes que deben desaparecer de la tierra”.

