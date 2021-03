Carloncho decidió romper su silencio y pidió las disculpas correspondientes a todo su público tras haber realizado algunas fuertes declaraciones hacia su expareja Rosángela Espinoza.

“Pido mil disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas. No intento justificarme, sí es un chiste antiguo. A algunos les puede parecer divertido porque mis oyentes creo que se divierten con eso, porque nos funcionó un montón, pero a qué precio. Se escuchó horrible”, dijo el locutor radial.

Sin embargo, también aprovechó el momento para referirse a los fuertes calificativos que habría tenido la conductora Magaly Medina hacia él, a quien calificó de discriminar a las personas de manera “asolapada”.

“Me molesta que piensen que mis oyentes son de desagüe, de penal, de barrio, los peores (...) Eso es peor, que la gente se sienta superior y que haga una discriminación asolapada, sentirse rica, regia, pepón, para humillar al resto. Eso si me molesta, que digan ‘tengo más plata’. Cuando me retire de esto, yo voy a hacer algunas cosas que me nacen y que me aguanto por respeto a un grupo de personas. Mientras yo tenga a mi madre, voy a seguir tranquilo por ella”, agregó Carloncho.

