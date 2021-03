“Carloncho” se vio obligado a pedir disculpas tras sus polémicos comentarios en radio “Moda”, los cuales fueron tildados se sexistas. Como se recuerda, el programa “Magaly TV La Firme” difundió los audios donde el también conductor de “En Boca de Todos”, programa de América TV, se refiere de forma grosera contra las mujeres y sus exparejas.

Y es que un oyente le recordó a conductor radial su relación con Rosángela Espinoza, por lo que se picó y terminó diciendo: “Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”.

Sus declaraciones generaron indignación por lo que “Carloncho” aclaró que lo quiso transmitir fue una “chiste antiguo” y reconoció que hubo un “exceso.

“Pido mil disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas. No intento justificarme, sí es un chiste antiguo. A algunos les puede parecer divertido porque mis oyentes creo que se divierten con eso, porque nos funcionó un montón, pero a qué precio. Se escuchó horrible”, comenzó diciendo.

Sin embargo, expresó su molestia porque - según dijo - sacaron de contexto sus palabras pues nunca habló directamente de Rosángela.

“Lo que si me molesta es que se descontextualice, intentan poner a una persona que no tiene nada que ver con el chiste que conté. Eso sí me molesta. Ya pasaron 5 años desde esa relación, no la metan a ella, tengo más vida que eso”, dijo.

