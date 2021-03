Pese a que Florcita Polo y Néstor Villanueva vienen atravesando complicados momentos tras contagiarse del COVID-19; Susy Díaz, fue captada divirtiéndose a lo grande en una reunión que hizo su amiga Deysi Araujo por su cumpleaños.

Y es que las cámaras del programa de Magaly Medina captaron estas imágenes desde los exteriores del departamento de la exvedette ubicado en San Juan de Lurigancho, donde llegaron varios invitados a celebrar, pese a que las reuniones sociales se encuentran totalmente prohibidas.

Por su parte, Azucena del Río y Nadeska Widausky, quienes también estuvieron de invitadas, publicaron distintos videos sobre esta reunión, aunque no se aprecia aglomeración de personas.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención fue que los invitados de Deysi Araujo se asomaban frecuentemente por la ventana para ver si pasaba algún patrullero de la Policía o Serenazgo, para aparentemente evitar ser sancionados.

En ese sentido, los reporteros de la ‘Urraca’ le consultaron a la pelirroja sobre esta fiesta, acontecimiento que negó totalmente y denominó como fiesta familiar. “No, no, no, estamos en una reunión familiar tranquilos, pero no hay nada extraño... Gracias”, dijo antes de cerrar la puerta.

