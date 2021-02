Florcita Polo estuvo enlazada con el programa “América Hoy” para contar que ha tenido una fuerte recaída con los síntomas del COVID-19, pese a que ya había recuperado el gusto y el olfato.

“Tuve una recaída, de un momento a otro me empezó a doler la espalda, me agitaba, entonces tengo que estar en cama, en reposo. El virus ha dejado secuelas y tengo que descansar. Ya pasé los 15 días, pero tengo pocas defensas, y eso hace que me tumbe”, comenzó diciendo.

Por su parte, su madre, Susy Díaz, quien se encontraba en el set de televisión, no pudo contener la desesperación y preocupación que siente al no poder estar cerca de su hija para velar por su salud.

“Ayer sentí su voz de Flor muy mal, gracias a mi amigo del policlínico que fue, estaba saturando 98, gracias a Dios normal porque yo empecé a orar. Me preocupé bastante, yo estaba en una reunión de trabajo, me puse ayer mal, casi me da un derrame cerebral. Yo no puedo tener preocupaciones y justo estaba reunida con mi amiga, y me dijo que me tranquilice”, dijo angustiada la excongresista.

Susy Díaz sobre salud de Florcita Polo -Ojo

TE PUEDE INTERESAR