Rodrigo González “Peluchín” opinó sobre el último reencuentro entre el torero Antonio Pavón y su menor hijo Antonito luego de más de un año.

El conductor de “Amor y Fuego” reveló que le conmovió las imágenes al punto que reaccionó a las imágenes.

“Lindo momento. ¿Cuánto tiempo que no se veían? (...) Qué linda imagen. Yo no lo sigo a Antonio, pero n o me aguante y le puse un like. Le mandé un “Me gusta” porque me apreció lindo eso”, dijo Rodrigo González “Peluchín” frente a cámaras.

Seguidamente dijo que para el hijo de Sheyla Rojas vienen momentos mejores. “Me pareció una escena muy conmovedora. Definitivamente se vienen tiempos mejores para Antonito”.

Eso sí, recordó que Antonio Pavón tampoco es un santo, pero nadie nace con un manual para ser padre. Agregó que el torero siempre ha mostrado que se muere por su hijo.

