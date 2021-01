El actor cómico, Carlos Álvarez, se mostró muy preocupado por las imágenes donde delincuentes venezolanos disparan con metralletas, desatando el terror en las calles de San Martín de Porres.

“Acá muchos quieren tapar los desastres poniendo bajo el tapete el tema de la xenofobia. Hemos visto imágenes de delincuentes porque eso es lo que son, unos delincuentes disparando, ¿Qué es esto?, ¿Qué está pasando en el país? Esa bala le puede caer a cualquier criatura y le pueden desgraciar la vida. No podemos llegar a esos extremos. Específicamente me refiero a los malos venezolanos, aquellos que piensan que el Perú es su chacra, esto no es Venezuela, señores”, sostuvo para el diario Extra.

El humorista aseguró también, que se deben endurecer las penas para delincuentes extranjeros.

“Creo que las autoridades deben reforzar las leyes en contra de ellos. No es posible que a una señora la arrastren para robarle un celular, que sigan robando, matando como si no pasara nada, por Dios. Estamos en plena emergencia sanitaria y ellos salen a disparar como si se trata de un juego”, indicó.

“Además, a todos estos delincuentes venezolanos deberían de botarlos del país, expulsarlos porque no es posible que vengan a jorobar. Existe un gran número de venezolanos honrados, que trabajan, pero no hay que tapar el sol con un dedo, existe mucha delincuencia”, agregó.

