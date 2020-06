Carlos Álvarez se pronunció sobre la situación en Perú debido a la pandemia del Coronavirus. El humorista no dudó en mandar un fuerte mensaje al Gobierno sobre el caso de Richard Swing.

Cabe recordar, que Richard Cisneros, su nombre verdadero, está en el ojo público desde que se dio a conocer los jugosos pagos que recibió por parte del Ministerio de Cultura, hecho que le pareció a Alvarez indignante.

“Piensen que muchos de ellos han fallecido porque el sistema de salud no estaba preparado. Pero, yo me pregunto, ¿eso es culpa del pueblo? No. Ha habido negligencia también, esas familias deben ser indemnizadas por el Estado”, dijo el artista en conversación con Radio Capital.

MOLESTO

“No (se debe) gastar 175 mil soles en Richard Swing, o haciendo videos ensalzando humo blanco. Por favor, ese dinero es para la gente que necesita, no para este tipo de estupideces”, afirmó.

Asimismo, Álvarez explicó por qué es importante solidarizarse con quienes perdieron a su familia a causa del COVID-19. "Esa gente ni siquiera ha visto (a sus seres queridos), no se ha despedido de ellos. Eso es un trauma psicológico, no podemos decir que es una cifra más. Tenemos que ser más sensibles", indicó.

JALADO

De oro lado, sobre cuánto le pondría de nota al presidente de la República, Martín Vizcarra, por su gestión durante la pandemia, Carlos evitó decir su calificación, pero afirmó que “salía jalado”. “Bueno, no voy a decir cuánto, pero sale jalado. Yo no soy anti vizcarrista, ni aprofujimontesinista, porque eso es lo malo, cuando uno opina, te chancan por todos lados, (ya sea) a favor o en contra del presidente”, acotó.