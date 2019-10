El actor cómico, Jim Maelo, confirmó que Carlos Álvarez lo separó temporalmente de “El cartel del humor” luego de que su expareja, Cinthya Esquerre, lo denunciara por violencia física.

Maelo señaló que la mamá de su hija se quejó con Álvarez a través del Messenger, incluso le mandó fotos de los moretones y heridas que tiene en su cuerpo, producto de las presuntas agresiones. “Estoy cansada de que su trabajador me agreda por el simple hecho de que se siente blindado por usted y su productor”, se lee en el mensaje que envió la joven.

En conversación con Ojo, Jim Maelo dijo que en este momento se encuentra en stand-by del programa humorístico. “Yo he estado trabajando para Carlos Álvarez y hasta el momento no me han dicho que no, pero estoy en stand- by para seguir trabajando como actor cómico (...) Ella siempre es la que agrede, busca un pretexto o se golpea algo para decir que yo he sido”; comentó.

- ¿La agrediste o no?

No, para nada. Es una pelea donde ella levanta la banca, entonces ella ha estado golpeando a todos los inquilinos. De repente no me creen, pero ella es muy violenta. Hace poco le hizo daño a mi hija, tengo el audio y se lo pasé a mi abogado donde ella dice que se quiere matar y a mi hija. Entonces, ¿de qué hablamos? que se mate sola.

