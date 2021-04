¡Una guerra de nunca acabar! El programa de Magaly Medina emitió un informe sobre la demanda que le habría interpuesto Carlos ‘Tomate’ Barraza a su expareja Vanessa López por haberse referido a él en distintos medios de comunicación.

En conversaciones con el reportero de la ‘Urraca’, la ex del cantante comenta que dicho documento le daba un plazo de 72 horas para rectificarse.

“Te cuento que Carlos Barraza me envió muy frescamente una carta notarial por hablar de él y quiere que me rectifique. No hay hombre más cara de palo en esta tierra, me dio 72 horas para rectificarme”, escribió Vanessa.

“Usted ha venido expresándose respecto a mi persona en diversos medios de comunicación, no solo tergiversando la verdad, sino con el claro fin de dañar mi imagen, reputación y buen nombre ante los demás”, se logra leer en el documento.

