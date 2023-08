Carlos Cacho a Magaly Medina: “Está dirigiendo las cosas para dejarme mal”

Carlos Cacho comentó que Magaly Medina está ‘teledirigiendo’ al público para dejarlo mal tras haberle dicho a la ‘Uchulú’ que ‘coma en el comedor y no en los cuartos’, recordándole que no estaba en Bagua Grande.

“Ah ya, o sea Alfredo (Benavides) le dice ‘piraña’ a Samahara Lobatón y Magaly no lo ve, Andrés (Hurtado) le dice a la ‘Uchulú’ que es su ‘mascota’ y Magaly no lo ve; pero cuando le digo que coma en el comedor, ahí sí lo ve mal. Uno puede comer en su cuarto, pero no en el mío, a mí también me gusta comer en mi cama, pero en la mía, no en la tuya. ¿Qué no se entiende? Esas son ganas de quererte dejar mal ante el público, eso se llama teledirigir. Ella (Magaly) sigue con lo mismo, pensé que se le había pasado. En fin, ya estoy allí, ya grabé, pero así no es”, manifestó el especialista en belleza al Diario Trome.

En ese sentido, resaltó que no tiene nada en contra de la gente de Bagua Grande, es más, siento respeto por ellos.

“Andrés y Alfredo me convencieron y me pareció chévere la mancha, todo bien, pero sin trampas. Yo no le he dicho a nadie piraña ni mascota, pero me señalan como el malo, el creído, el clasista, el abusivo, el perverso, el odioso. Ya sé por dónde viene el frío, normal nomás. Yo no tengo nada en contra de la gente de Bagua Grande, todo mi respeto para ellos y toda la gente de nuestro Perú... aquí están dirigiendo las cosas para dejarme mal ”, agregó.

Carlos Cacho en contra de La Uchulú: “Cree que está en Bagua Grande”

En la última edición de “La Casa de Magaly”, se mostraron imágenes de La Uchulú comiendo un sandwich en su cuarto. Esta acción molestó a Carlos Cacho, quien no dudó en llamarle la atención.

“No te puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida bebita. Come abajo en el comedor donde come la gente, no se come en la habitación, no te estés paseando con la comida por toda la casa”, dijo el estilista indignado.

“Ella cree que está en Bagua Grande”, comentó indignado Cacho a Andrés Hurtado, luego de que Patricio Suárez Vértiz no le diera la razón.

