Carlos Cacho asegura que no es transfóbico: “Respeto a mi comunidad y a La Uchulú”

Carlos Cacho se pronunció luego de que Magaly Medina lo cuestionara por ‘hacer llorar’ a La Uchulú tras preguntarle sobre su verdadero nombre y no respetar que es una mujer transgénero en su estadía en ‘La Casa de Magaly’.

“ Quiero aclarar que tengo más de mil amigas trans y nuevamente, por el speech de Magaly me están atacando porque primero me baña de gloria y luego se rasga las vestiduras cuando fue su producción la que me alcanzó el DNI de la Uchulú ”, expresó el estilista a Trome.

En ese sentido, Cacho comentó que no tiene ningún problema con la comediante, y a pesar de que no se frecuentan, tienen una relación cordial.

“No nos frecuentamos, la última vez que nos vimos fue en el circo de La Chola Chabuca, me saludó, la saludé con total cariño y respeto. La verdad, no sé por qué Magaly hace esto, pienso que es porque le funciona y genera esta tensión ”, manifestó.

Además, asegura que respeta y quiere mucho a su comunidad LGTBQ+: “ Yo respeto mucho a mi comunidad LGTBQ+, sé a la comunidad que pertenezco, quiero y respeto, nunca he negado a la comunidad de la que soy miembro activo, siempre he salido a defender a los míos y lucharé siempre por los míos, porque me siento orgulloso de lo que me tocó en la vida, porque no me da vergüenza, pena o tristeza lo que soy”, agregó.

