Carlos Cacho no se quedó callado y decidió pronunicarse luego de emitirse el último episodio de “La Casa de Magaly”, donde lanzó junto a Andrés Hurtado, algunos desatinados comentarios contra ‘La Uchulú'.

Y es que el maquillador y el polémico conductor se negaron a reconocer a Etza Wong como mujer, expresando un trato incorrecto que había recibido al ser llamada “él” en lugar de “ella”.

“Yo, antes de sentarme, solo te voy a decir una cosita y con todo respeto, quiero que me trates de ella, estoy harta de que me digas él porque desde la tarde me has estado faltando el respeto”, expresó la influencer notablemente incómoda.

Esta situación generó una ola de críticas dirigidas hacia Carlos Cacho y Andrés Hurtado en redes sociales; motivo por el que el estilista optó por desactivar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, Cacho sorprendió al público al compartir una fotografía de su pasado en la que aparece vestido como mujer. “Les presento a #LaMonica (Yo) una chica que por allá por los 90′s salía a divertirse con TODA la COMUNIDAD #LGTBIQ+ por las noches de #Lima”, escribió como descripción de la fotografía.

