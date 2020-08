El estilista Carlos Cacho sufrió un accidente cuando se dirigía a su salón de belleza, según informó en su cuenta de Facebook, donde compartió lo que le pasó mientras manejaba bicicleta.

Carlos Cacho contó que fue embestido por una moto, por lo que salió volando por los aires. Esto le habría provocado una herida en los labios.

“Casi no la cuento, estaba en #Bici rumbo a mi trabajo en y una #Moto me embistió haciéndome “volar” por los aires... entiendo perfectamente que es un ““ACCIDENTE””... pero no entiendo ese ACCIONAR de las personas que saben lo que han hecho y su primera acción es ATARANTAR Y QUERER CULPAR A LA OTRA PERSONA... así no es!!!”, escribió Carlos Cacho, responsabilizando a la persona de la moto.

Contó que el accidente fue visto por varias personas y después de unos segundos se dio cuenta de la gravedad de su herida.

“Obviamente después se hizo el “loco” cuando varias personas que habían visto el accidente comenzaron a hablarme la mayoría POR CHISME ... pero me dolía muchísimo los labios y las encías... y mi #Tapaboca se estaba poniendo rojo por la SANGRE... crucé al frente con mi bicicleta y un #Taxista me auxilió... ya en el #Taxi mi #Tapaboca se ponía cada vez más #Rojo ... yo con mi propia lengua me di cuenta que tenía un corte interno ... y que no tenia varios #Dientes”, agregó.

Afortunadamente, Carlos Cacho ha sido atendido a tiempo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria: Conductores no le creen respuesta sobre Said Palao

Alejandra Baigorria: Conductores no le creen respuesta sobre Said Palao-OJO

TE PUEDE INTERESAR