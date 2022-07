Carlos Carlín, actor y exPataclaun, tuvo una divertida entrevista con Patricio Suárez Vértiz en su canal de YouTube ‘Carlín en la red’ el pasado 21 de julio. El hermano de Pedro Suárez Vértiz contó que regresó al Perú luego de radicar varios años en Estados Unidos.

Durante la amena conversación, el mejor amigo de Johanna San Miguel reveló que se lleva mejor con la ‘gente vieja’ y que detesta a la gente joven. Vale indicar que Carlos Carlín descartó la idea de ser padre en un futuro. “¿Para qué traer más gente al mundo?”, enfatizó.

¿Qué dijo Carlos Carlín?

“Yo vivía en un sitio bien americano con puro viejito, yo me llevo bien con ellos porque soy un alma vieja”, comentó el interprete de “Disco bar”. “Yo también me llevó bien con la gente vieja, a los jóvenes no los soporto”, interrumpió Carlos Carlín.

“Vivía ahí con los viejitos, he rentado un departamento en el Sur, me encanta porque es silencio. Cuando tengo una entrevista como la tuya voy a la casa de mi madre, pero nada más dos días porque sino colapsamos los dos”, agregó el músico.

Luego Suárez- Vértiz preguntó: “¿Tú vives por acá? ¿A qué se debe que seas tan ermitaño?”, “Porque no soporto a la raza humana”, respondió Carlin.

