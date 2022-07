La presentación de Yahaira Plasencia en los ‘Premios Juventud’ el pasado jueves 21 de julio de 2022 sigue dando de que hablar en la farándula local y quien no pudo dejar de opinar fue la archienemiga de la salsera, Melissa Klug, quien se despachó con todo.

Durante una entrevista con un medio local, la ‘blanca de Chucuito’ fue consultada por la performance de la ‘reina del toto’, quien aseguró que es la primera peruana es pisar un escenario internacional.

“¿Qué te pareció el vestido de la Yaha en los Premios Juventud? Dice que es la primera mujer que pisa un escenario internacional”, le consultó la prensa a la empresaria chalaca.

“No la veo. ¿Sabes lo que he visto? A Kimberly García, que ha ganado dos medallas de oro. No sé nada de ella (Yahaira Plasencia) porque no sigo lo que no me importa”, respondió a La República.

Yahaira Plasencia: “Soy la primera peruana en un escenario grande”

Durante el programa ‘América Hoy’, la ‘reina del totó mencionó que se siente orgullosa de su participación en los ‘Premios Juventud’ y destacó que ella está marcando una diferencia para los artistas peruanos.

“Yo estoy contenta, me siento plena porque hice un show grande, un show bonito. Soy la primera peruana y me alegra que también sea mujer. La primera mujer peruana que pise escenarios grandes”, expresó Yahaira.

