Melissa Klug pasó un incómodo momento en el programa ‘América HOY’ cuando hablaba de su eventual matrimonio con el futbolista Jesús Barco, el cual se canceló para este año y se realizaría en el 2023, probablemente.

“Dios quiera el otro año... por ahora tenemos otras prioridades”, dijo el jugador, y Melissa Klug estuvo de acuerdo. Al respecto, la psicóloga ‘le puso el parche’ y le dijo a la influencer de que “no se trata de que ‘Dios quiera’, se trata de que los dos decidan”.

“El tema de casarse es una decisión de los dos, si tienen fecha, perfecto”, comentó Cueva.

Sin embargo, la especialista encendió la pradera cuando recomendó a Melissa Klug no tener más hijos. Recordemos que la ‘chalaca’ tiene 5 hijos: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.

¿Por qué sugieren a Melissa Klug no tener más hijos?

“Melissa me parece muy admirable, ella cuida mucho a sus hijos. Me gustaría que pueda tener un compañero de vida, pero ya no tener más hijitos”, sostuvo la psicóloga Lisbeth Cueva. Recordemos que la ‘Blanca de Chucuito’ ha dicho que quiere tener un sexto hijo.

Melissa Klug se molestó y dijo: “Si yo decido, es mi cuerpo, si yo decido tener otro bebé, es mi decisión y yo sabré”.

La psicóloga aclaró que solo da consejos o sugerencias, pero es una decisión personal: “Ella ha sido una mamá bastante joven, tiene 5 hijos, pero creo yo que se merece vivir su vida ya de otra manera, disfrutar con un compañero de vida, pero enfocada más en ella y en su relación”.

