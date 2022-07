Durante el programa Amor y fuego transmitido el lunes 25 de julio, Rodrigo González cuestionó a Yahaira Plasencia por asegurar que era la primera mujer peruana en cantar en grandes escenarios de la música.

“Claro, después dice que cuando uno le comenta lo que piensa, dice ‘ay, es que el peruano no deja que otro peruano surja’, no, no. Todo lo que quiera, pero decir que eres la única peruana que ha pisado escenarios grandes, no, mi amor, no, cariño ¿pero qué disparates dices?”, señaló el popular ‘Peluchín’.

“Acá le hemos celebrado su participación”, dijo, por su parte, Gigi Mitre, quien recordó que en Perú nunca se ha comentado sobre un posible romance entre la salsera y su productor: “Con respecto a Sergio George, eso de verdad que nunca lo habíamos escuchado”.

“Ella se quiso hacer la casual urbana, la ‘used to be’: ah, no, eso siempre, pero no, ya nos reíamos. ¡Con Farfán te habían relacionado! Qué sé yo, con el bailarín te habían relacionado ¿pero con Sergio George?”, expresó Rodrigo González.

No obstante, el conductor recordó que las canciones de Yahaira Plasencia no han sido muy exitosas: “Sergio George tiene un buen tiempo atrás de la Yaha (...) Ya va sacando varios temas y creo que las expectativas no necesariamente han sido a tope”.

“Sergio George tiene la llegada, los contactos para poder poner allí a Yahaira porque cree en ella, pero no porque el público haya consumido tu música, haya tenido millones de reproducciones en tus videos ni nada de eso. Entonces, lo que sorprende a la vez que divierte, por decir algo, es que ella, sabiéndolo, salga y diga ‘soy la peruana que más lejos llegó’, eres la peruana que más contactada estás, ahora con Sergio George que en este tipo de eventos la mueve y la conocen”, sentenció ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

